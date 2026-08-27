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Sulmuesi kosovar, Vedat Muriqi po vazhdon shkëlqimin e tij në arenën ndërkombëtare pasi shënoi gol tejet të rëndësishëm për skuadrën turke, Fenerbahce që arriti kualifikimin në Ligën e Kampionëve duke mposhtur Lyonin me rezultat 1-2.
Muriqi pas golit të shënuar në Superligën e Turqisë vetëm pak ditë më parë, realizoi edhe në finalen e playoffit të Ligës së Kampionëve ndaj Lyon duke u treguar vendimtar në arritjen e klubit turk, transmeton klankosova.tv.
Trajnerja e futbollit, Fitore Rrecaj tha se Vedat Muriqi ka cilësi të mëdha si lojtar dhe përparësi e tij është që e njeh mirë klubin duke qenë se ka luajtur edhe më parë pikërisht në Fenerbahce.
"Vedati ka kualitet dhe e njeh shumë mirë ligën, e njeh shumë mirë ekipin, sepse ka qenë edhe para disa vitesh ku filloi edhe shkëlqimin e tij në Turqi", tha ajo.
Gazetari Mantho Prokopi i dha meritat kryesore "piratit kosovar" për rikthimin e Fenerbahces në Ligën e Kampionëve për herë të parë që nga viti 2008.
"Rikthehen në Champions League që prej vitit 2008. Pra padiskutim mendoj që goli i shënuar në fushatën kualifikuese në ndeshjen e djeshme shumë të rëndësishme që këtu e vulos po themi që afrimi i Muriqit te Fenerbace ishte shumë i rëndësishëm dhe është sukses që tani. Arriti të kualifikojë skuadrën e tij tek në fazën e ligës të UEFA Champions League mbi 18 milion euro të ardhura për atë kualifikim", tha ai.