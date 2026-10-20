Lajmet e fundit
Paris Saint-Germain ka arritur një fitore të madhe në kuadër të Champions League, duke mposhtur Barcelonën me rezultat 4-2 në një përballje dramatike dhe plot spektakël.
Kjo fitore e skuadrës pariziene vjen me një peshë të veçantë, pasi i shkaktoi gjigantit katalanas humbjen e parë përgjatë këtij sezoni garues, transmeton Klankosova.tv.
Ndër figurat më të dalluara dhe vendimtare në fushën e blertë ishte talenti Desire Doue, i cili zhvilloi një ndeshje të shkëlqyer duke kontribuar drejtpërdrejt me gol dhe asistim për suksesin e kampionëve.
Paraqitja mbresëlënëse e 20-vjeçarit nuk mbeti pa u vlerësuar nga shtëpia më e madhe e futbollit evropian, me UEFA-n që e shpërbleu zyrtarisht Doue me çmimin "Lojtari i Ndeshjes" (Man of the Match).