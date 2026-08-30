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Kosova ka siguruar pesë medalje në garat e xhudos në Taranto të Italisë.
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka uruar sportistët për suksesin e arritur përmes një postimi në rrjetet seociale.
Laura Fazliu ka fituar medaljen e argjendtë, ndërsa Akil Gjakova, Flaka Loxha, Fatjona Kasapi dhe Shpat Zekaj kanë siguruar medalje të bronzta, transmeton Klankosova.tv.
Kurti ka vlerësuar punën dhe përkushtimin e sportistëve, trajnerëve dhe gjithë ekipit të xhudos, duke veçuar kryemjeshtrin Driton Kuka dhe trajneren Majlinda Kelmendi.
“Xhudoja vazhdon t’i sjellë Kosovës medalje, emocione dhe krenari”, ka shkruar Kurti.