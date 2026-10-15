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Mirlind Daku ishte protagonisti kryesor i Spartakut të Moskës në fitoren 4:2 ndaj Rodinës, duke realizuar dy gola dhe duke luajtur rol vendimtar në përmbysjen e rezultatit në derbin e kryeqytetit rus, në kuadër të Kupës së Rusisë.
Sulmuesi i Kombëtares së Shqipërisë u shfaq vendimtar në pjesën e dytë, kur skuadra e tij ishte në disavantazh dhe kishte nevojë për reagim për të kthyer ndeshjen në favorin e saj.
Daku fillimisht barazoi rezultatin në 2:2 në fillim të pjesës së dytë, duke rikthyer shpresat për Spartakun.
Vetëm pak minuta më vonë, ai realizoi sërish, duke përmbysur shifrat në 3:2 dhe duke e kaluar skuadrën e tij në epërsi.
Pas dy golave të sulmuesit shqiptar, Spartaku arriti të shënonte edhe golin e katërt, duke vulosur fitoren me rezultatin 4:2.
Me këtë paraqitje, Daku dëshmoi edhe një herë rëndësinë e tij në repartin ofensiv të skuadrës moskovite, duke qenë vendimtar në një fitore të rëndësishme në Kupën e Rusisë.