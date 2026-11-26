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Policia e Kosovës ka njoftuar se ka arrestuar një përson nën dyshimet se ka kryer dy vepra penale që lidhen me ish-bashkëshorten e tij.
Sipas njoftimit, prangosja e të dyshuarit është bërë sot, pasi që në stacionin policor në Ferizaj është raportuar një rast i ngacmimit dhe shkeljes së urdhrit mbrojtës ndaj ish-bashkëshortes së tij.
“Viktima ka deklaruar se i dyshuari e kishte shqetësuar vazhdimisht, duke shkelur distancën e përcaktuar me urdhër mbrojtës të Gjykatës Themelore në Ferizaj. Ajo gjithashtu ka raportuar se ishte kanosur me jetë dhe se ndihej e rrezikuar.”, thuhet në njoftim.
Sipas njoftimit, pas konsultimit me prokurorin kujdestar, rasti është iniciuar për veprat penale “Ngacmimi” dhe “Mospërfillja e Gjykatës”.
Në njoftim thuhet se i dyshuari i moshës 40 vjeç është dërguar në mbajtje për 48 orë. /Klankosova.tv