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Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, ka firmosur shkarkimin e dy zyrtarëve të lartë të këtij institucioni, Rigers Sheqerit, kryeinspektor i Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit, dhe Zhaneta Beqirit, drejtoreshë e Përgjithshme e Kopshteve dhe Çerdheve.
Sipas TCH, vendimi për largimin e Beqirit lidhet me shkelje me pasoja ekonomiko-financiare, të konstatuara nga Kontrolli i Lartë i Shtetit. Ndërkohë, në proces largimi nga detyra raportohet se është edhe Elona Lalaj, drejtoreshë e Policisë Bashkiake.
Largimi i Lalajt është komentuar edhe nga kryeministri Edi Rama gjatë Asamblesë së Partisë Socialiste për Tiranën. Rama kritikoi mundësinë e shkarkimit të saj për shkak se nuk kishte pëlqyer dhe shpërndarë postimet e Veliajt në rrjetet sociale.
“Po si mund largohet nga puna arbitrarisht një grua që e ka mbajtur me dinjitet uniformën e kryepolicit bashkiak të kryeqytetit [...] pse nuk u bëjnë like e share dorëshkrimeve të Lalit nga burgu imagjinar politik?”, deklaroi Rama.
Kryeministri paralajmëroi gjithashtu reagim të ashpër politik ndaj zyrtarëve që, sipas tij, zbatojnë vendime të padrejta ndaj punonjësve të Bashkisë së Tiranës.