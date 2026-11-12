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Një shitës në Seul të Koresë së Jugut është shndërruar në sensacion në rrjetet sociale, falë një mënyre të pazakontë të komunikimit me klientët.
Siç ndodh rëndom, në vend që t'i bindë të blejnë, ai shpesh i këshillon të mos shpenzojnë para.
Shitësi, i njohur në internet si “Scarf Uncle”, punon në tregun tradicional Namdaemun, ku videot e tij duke u thënë klientëve se një shall nuk u përshtatet dhe se nuk duhet ta blejnë, janë bërë virale.
Shprehje të tilla si “Mos i shpenzoni paratë” dhe “Nuk të shkon, mos e bli”, e kanë bërë atë një personazh të dashur për mijëra përdorues të rrjeteve sociale, raporton The Guardian, transmeton Klankosova.tv
Popullariteti i tij është rritur aq shumë, sa njerëz nga pjesë të ndryshme të Koresë së Jugut udhëtojnë drejt tregut vetëm për ta takuar dhe për të blerë prej tij.
Por, fluksi i vizitorëve është bërë aq i madh, sa dyqani është detyruar të ndërpresë përkohësisht punën disa herë, ndërsa është dashur edhe ndërhyrja e policisë për menaxhimin e turmave.
Shitësi madje ka angazhuar sigurim privat për të parandaluar incidentet.
Më 12 nëntor, ai hapi edhe një dyqan online, pasi kishte marrë kërkesa të shumta nga njerëzit që dëshironin të blinin përmes internetit.
Rezultati ishte i jashtëzakonshëm, dyqani regjistroi mbi 110 mijë vizitorë brenda një dite, ndërsa produktet u shitën brenda një kohe shumë të shkurtër./Klankosova.tv