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Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka Pula, ka pritur në takim delegacionin e Forumit Ndërkombëtar të Strategjisë (ISF) 2026, të udhëhequr nga Yll Bajraktari.
Delegacioni përbëhet nga liderë të rinj dhe përfaqësues nga rreth 40 vende të botës.
Gjatë takimit, Shiroka Pula theksoi rëndësinë e rinisë, duke e cilësuar atë si pasurinë më të madhe të Kosovës.
Ajo tha se të rinjtë kosovarë kanë potencial për të konkurruar në tregjet ndërkombëtare, veçanërisht në fushën e teknologjisë dhe informacionit, falë njohjes së gjuhëve të huaja dhe aftësive profesionale.
Presidentja ritheksoi synimin e Kosovës për të qenë pjesë aktive e zhvillimeve teknologjike globale, jo vetëm si përdoruese, por edhe si kontribuuese.
Ajo gjithashtu vuri në pah rëndësinë e dijes, inovacionit dhe partneriteteve ndërkombëtare për zhvillimin ekonomik dhe ndërtimin e një të ardhmeje më të sigurt.