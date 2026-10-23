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Presidentja Justina Shiroka Pula, është pritur në Budapest nga kryeministri i Hungarisë, Peter Magyar, ndërsa më pas ka marrë pjesë në një shfaqje solemne kushtuar 70-vjetorit të Revolucionit Hungarez të vitit 1956.
“Presidentja e Republikës së Kosovës, Justina Shiroka Pula, u prit në Budapest nga kryeministri hungarez, Peter Magyar”, thuhet në komunikatën e Presidencës.
“Pas takimit, Presidentja Shiroka Pula mori pjesë në shfaqjen solemne në Teatrin e Operës, të organizuar për nder të 70-vjetorit të Revolucionit Hungarez të vitit 1956, me interpretime muzikore dhe artistike nga artistë dhe ansamble hungareze”, thuhet më tej në komunikatën e Presidencës.