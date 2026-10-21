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Presidentja Justina Shiroka Pula, ka pritur sot në takim ipeshkvin e Ipeshkvisë Prizren-Prishtinë, Imzot Dodë Gjergji, i cili e ka uruar për detyrën dhe i ka dëshiruar suksese në ushtrimin e mandatit.
Sipas njoftimit nga Presidenca e Republikës së Kosovës, gjatë takimit është diskutuar për rëndësinë e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve dhe bashkësive fetare, transmeton Klankosova.tv.
“Gjatë takimit u diskutua për rëndësinë e bashkëpunimit të vazhdueshëm ndërmjet institucioneve dhe bashkësive fetare, në shërbim të paqes, mirëqenies dhe tolerancës” – thuhet në njoftim.
Presidentja gjithashtu e ka vlerësuar kontributin e Kishës Katolike në Kosovë në ruajtjen e traditës, kultivimin e harmonisë ndërfetare dhe forcimin e frymës së solidaritetit e të bashkëjetesës.