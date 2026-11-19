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Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka Pula, priti në takim shefen e Zyrës Ndërlidhëse të Greqisë në Kosovë, ambasadoren Vaiani Gaidatzi.
E para e shtetit i uroi ambasadores Gaidatzi sukses në misionin diplomatik, duke shprehur interesimin për forcimin e kontakteve dhe avancimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve.
Sipas njoftimit të Presidencës, Shiroka-Pula vlerësoi qasjen konstruktive të Greqisë ndaj Kosovës dhe mbështetjen për integrimin evropian të Ballkanit Perëndimor, duke theksuar rëndësinë e mbështetjes greke për avancimin e Kosovës drejt statusit të vendit kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian.
Në fushën ekonomike, Presidentja theksoi rëndësinë e investimeve greke dhe rritjes së shkëmbimeve tregtare, si dhe potencialin për zgjerimin e bashkëpunimit në fusha të interesit të dyanshëm. /Klankosova.tv