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Presidentja e vendit, Justina Shiroka Pula ka pritur në takim drejtorin e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë (AKI), Petrit Ajeti.
Gjatë takimit, Ajeti e ka njoftuar kryetaren e shtetit për situatën aktuale të sigurisë kombëtare, njofton Presidenca, raporton Klankosova.tv
Ndërsa, thuhet se është diskutuar edhe për koordinimin ndërmjet institucioneve të sigurisë, me qëllim garantimin e një mjedisi të sigurt për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës.
Ajeti e ka uruar po ashtu Shiroka - Pulën për postin e presidentes. /Klankosova.tv