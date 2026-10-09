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Presidentja e Kosovës dhe njëherësh Komandante Supreme e Forcës së Sigurisë së Kosovës, Justina Shiroka Pula, priti sot në takim komandantin e FSK-së, gjenerallejtënant Bashkim Jashari.
Sipas njoftimit të Presidencës, gjatë takimit u diskutua për zhvillimet aktuale në fushën e sigurisë.
Dyshja folën edhe për rëndësinë e vazhdimit të punës në forcimin e kapaciteteve profesionale dhe operacionale të FSK-së, në përmbushje të misionit të saj kushtetues.
Shiroka Pula theksoi rëndësinë e rolit të FSK-së në shërbim të qytetarëve të Republikës së Kosovës. /Klankosova.tv