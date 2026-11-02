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Presidentja e Republikës së Kosovës, Justina Shiroka Pula, ka pritur në takim ambasadorin e Francës në Kosovë, Jean-François Huchet.
Sipas njofimit, gjatë takimit u potencuan marrëdhëniet e mira ndërmjet Kosovës dhe Francës dhe u shtrua nevoja për forcimin e bashkëpunimit bilateral dhe thellimin e partneritetit në fusha me interes të përbashkët.
“Presidentja Shiroka Pula vlerësoi mbështetjen e vazhdueshme të Francës për Kosovën dhe theksoi rëndësinë e partneritetit me Francën, si një vend me rol të rëndësishëm në Bashkimin Evropian dhe në çështjet e sigurisë evropiane.”, thuhet në njoftim.
Në njoftim thuhet se Shiroka Puka ka ritheksuar përkushtimin e Kosovës për avancimin e integrimit evropian, forcimin e sundimit të ligjit dhe zhvillimin e marrëdhënieve të mira me partnerët ndërkombëtarë.