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Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka Pula, ka marrë pjesë në seancën solemne të Parlamentit të Hungarisë, të organizuar me rastin e 70-vjetorit të Revolucionit hungarez të vitit 1956.
Në këtë ceremoni morën pjesë udhëheqës shtetërorë dhe përfaqësues të institucioneve evropiane e ndërkombëtare, të cilët nderuan kujtimin e kryengritjes së popullit hungarez kundër regjimit komunist dhe ndërhyrjes sovjetike, transmeton Klankosova.tv.
Gjatë seancës u përkujtua sakrifica e qytetarëve hungarezë që u ngritën në mbrojtje të lirisë dhe të drejtave të tyre.
Në fjalimet e mbajtura me këtë rast, Presidenti i Hungarisë, András Baka, presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, si dhe ish-sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, nderuan sakrificën e popullit hungarez për liri.
Ata theksuan gjithashtu rëndësinë e vlerave evropiane, demokracisë dhe solidaritetit.