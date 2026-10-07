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Presidentja e re e Kosovës, Justina Shiroka-Pula, ka folur pas zgjedhjes në këtë post.
Në fjalimin e saj të parë si Presidente, Shiroka-Pula tha se e pranon detyrën me nder dhe përgjegjësi të plotë, duke theksuar se mandati i saj u përket të gjithë qytetarëve të Kosovës.
“Sot e pranoj me nder të madh dhe me përgjegjësi të plotë detyrën e Presidentes së Republikës së Kosovës. Ky mandat nuk i përket vetëm një personi, ai i përket qytetarëve tanë, institucioneve tona dhe shtetit për të cilin shumë breza sakrifikuan”.
“Do të jem presidente e të gjithë qytetarëve, do të dal pa dallim politik, etnik apo shoqëror. Do të punojë për unitet, drejtësi, zhvillim dhe për forcimin e institucioneve tona. Kosova duhet të ecë përpara”, deklaroi ajo./Klankosova.tv