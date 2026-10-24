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Presidentja e vendit, Justina Shiroka-Pula, u ka bërë thirrje shqiptarëve nga Presheva, Medvegja dhe Bujanoci që jetojnë në Kosovë, të marrin pjesë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Serbi, të cilat mbahen nesër, më 25 tetor.
Përmes një mesazhi në Facebook, ajo ka kërkuar pjesëmarrje sa më të madhe në votime, duke përmend rëndësinë e bashkimit për përfaqësim më të fuqishëm politik të shqiptarëve në Parlamentin e Serbisë.
“Bashkimi është çelësi i përfaqësimit më të fuqishëm politik. Prandaj, bashkë në listë dhe bashkë në votim. Për më shumë deputetë shqiptarë në Parlamentin e Serbisë. Për një zë më të fuqishëm në mbrojtje të të drejtave, dinjitetit dhe interesave të shqiptarëve", thuhet në mesazhin e saj.
Shiroka-Pula ka theksuar se vota është e drejtë demokratike që duhet shfrytëzuar për mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave të shqiptarëve.
"Çdo votë ka rëndësi. Pjesëmarrja juaj është kontribut i drejtpërdrejtë për përfaqësimin politik dhe për përmirësimin e pozitës së shqiptarëve në Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoc.Të bashkuar në përfaqësim, më të fuqishëm në mbrojtjen e të drejtave tuaja!"./Klankosova.tv