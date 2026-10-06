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Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka propozuar për presidente ish-ministren e PDK-së, Justina Shiroka-Pula.
E njëjta edhe më herët është përfolur për një post të tillë, gjë e cila ishte mohuar nga vet ajo.
“Ka qenë takim profesional, kam qenë edhe me dy nënkryetarë të Akademisë, dhe kemi folur vetëm për projekte të Akademisë. Asnjë pyetje direkte dhe as indrekte nuk ka qenë për mua në lidhjen me çështjen e presidentit”, ka thënë ajo, duke dhënë detaje tjera.
“Biseda ka qenë thjesht për projektet e akademisë, çka kemi punuar dhe ka mendojmë me punu në të ardhmen. Ne i treguam se cilat projekte i kemi. Nuk është hapur fare kjo çështje”, ishte shprehur ajo për Nacionale.