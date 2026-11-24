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Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka Pula, mori pjesë në pritjen e organizuar nga Ambasada e Shqipërisë në Kosovë, me rastin e 28 Nëntorit.
Në fjalën e saj, ajo tha se flamuri kuq e zi përfaqëson simbolin e shtetit shqiptar dhe të gjithë kombit shqiptar, duke rikujtuar shpalljen e Pavarësisë së Shqipërisë më 28 nëntor 1912 dhe kontributin e patriotëve nga të gjitha trevat shqiptare.
Presidentja theksoi rëndësinë e 28 Nëntorit, duke përmendur Ditën e Flamurit dhe të Pavarësisë së Shqipërisë, ditëlindjen e Adem Jasharit dhe daljen e parë publike të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Ajo vlerësoi sakrificën e familjes Jashari dhe luftën e UÇK-së për lirinë e Kosovës, duke iu referuar edhe procesit gjyqësor në Hagë ndaj ish-krerëve të saj. Sipas saj, asnjë proces gjyqësor nuk mund ta zhbëjë të drejtën e popullit të Kosovës për liri dhe sakrificën mbi të cilën u ndërtua ajo.
Shiroka Pula përgëzoi Shqipërinë për përparimin drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian, ndërsa bëri thirrje për ruajtjen e gjuhës, identitetit dhe kujtesës historike, si dhe për nderimin e flamurit përmes punës dhe përkushtimit, transmeton Klankosova.tv
Në fund, ajo u bëri thirrje për forcimin e lidhjeve dhe integrimit ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë:
“Më shumë Kosovë në Shqipëri dhe më shumë Shqipëri në Kosovë, deri te dita kur së bashku do të ngremë dolli në Bruksel!”