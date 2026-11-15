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E ftuara e radhës te Shija e Anës ishte Shemsije Dërmaku, ose siç quhet ndryshe “Mbretëresha e dasmave”.
Ajo te Shija e Anës foli shumëçka, nga dasmat, nisja e karrierës e deri te kremtimi i 30-vjetorit të martesës së saj.
Poashtu, ajo zbuloi edhe shumë risi, ndër to ishte se përveç dasmave nga viti 2027, Shema me Granddecos e Grand Events do të merret edhe me organizimin e ditëlindjeve e organizimeve tjera.
Ndër të tjerash, Shema përmendi edhe dasmën afrikane, ku ajo e quajti më viralja, pasi çifti afrikan zgjodhi Kosovën për të festuar ditën e tyre më të lumtur, ku bashkë me çiftin udhëtuan drejt Kosovës edhe familja e shoqëria.
“Po”, ka qenë përgjigja e saj kur është pyetur nëse do të rriten çmimet në vitin 2027.
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