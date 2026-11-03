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Deputeti i PDK-së, Arben Mustafa, ka kritikuar Qeverinë Kurti për 'shkeljen e vazhdueshme të afateve ligjore dhe dështimin në realizimin e investimeve kapitale të planifikuara në buxhet.'
Mustafa tha se partia në pushtet është e zëshme kur e propozon buxhetin, por jo edhe në zbatim.
“Fillimisht duhet të potencuar faktin që kemi të bëjmë përsëri me një shkelje të afateve ligjore, gjë që u shndërrua në një praktikë të kësaj qeverisjeje, një praktikë që në vazhdimësi i sfidon ligjet, i sfidon afatet ligjore dhe mendoj që është praktikë e papranueshme dhe e rrezikshme për rendin juridik në Kosovë.
Për shkak se ligjet, afatet ligjore që janë nxjerrë nga ky Kuvend i Republikës së Kosovës janë nxjerrë për t’u zbatuar dhe nuk janë në diskrecion të qeverisë për të vendosur se cilin e afat e respekton dhe cilin e afat nuk e respekton. Për sa i përket buxhetit, kemi të bëjmë me një qeveri që është shumë e zëshme në fazën e propozimit të buxhetit, mirëpo pastaj është shumë e heshtur kur vjen koha për të dhënë përgjegjësi për zbatimin e buxhetit." - tha Mustafa për EO, transmeton Klankosova.tv
Ai tha se ata mund të vendosin shifra të ndryshme, por kështu nuk e ndryshojnë jetën e qytetarëve.
"Pra, buxheti si dokument është një planifikim. Mund të vendosësh çfarëdo shifra në buxhet, por aty nuk i ndryshojnë jetën e qytetarit. Jeta e qytetarit ndryshohet kur zbatohen politika të duhura që rrjedhin edhe nga ai buxhet”, tha Mustafa.