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Për gati dy dekada, Cristiano Ronaldo dhe Lionel Messi kanë qenë në qendër të debatit për futbollistin më të mirë të të gjitha kohërave. Trofetë, rekordet dhe sukseset individuale kanë ushqyer një nga rivalitetet më të mëdha në historinë e sportit, por tashmë gara mes tyre po merr një dimension tjetër: atë të pasurisë dhe ndikimit financiar.
Sipas renditjes më të fundit të revistës Forbes për futbollistët më të paguar në botë, Ronaldo pritet të fitojë rreth 300 milionë dollarë gjatë këtij sezoni, më shumë se dyfishi i të ardhurave të parashikuara për Messin, të cilat kapin shifrën e 145 milionë dollarëve, transmeton Klankosova.tv.
Pavarësisht se luajnë në kampionate të ndryshme dhe ndodhen në fazat e fundit të karrierës së tyre, dy yjet portugez dhe argjentinas vazhdojnë të mbajnë dy pozitat e para në renditjen globale të të ardhurave në futboll.
Dallimi në të ardhurat e tyre nuk lidhet vetëm me kontratat sportive. Ronaldo dhe Messi kanë ndjekur strategji të ndryshme për të ndërtuar dhe zgjeruar pasurinë e tyre, duke shfrytëzuar famën globale përmes reklamave, sponsorizimeve, markave personale dhe investimeve.
Përtej pagave nga klubet, marrëveshjet tregtare dhe fuqia e tyre si figura publike vazhdojnë të luajnë një rol të rëndësishëm në të ardhurat e dy futbollistëve.
Në një kohë kur karrierat e tyre po i afrohen fundit, vëmendja po zhvendoset gjithnjë e më shumë te mënyra se si do ta ruajnë ndikimin edhe pas largimit nga futbolli i luajtur.