Lajmet e fundit
Të tjera shifra marramendëse ka arritur edicioni i Big Brother VIP Kosova 5.
Kur kanë kaluar 28 ditë nga nisja e edicionit të sivjetmë, janë arritur dy miliardë shikime.
Big Brother Vip Kosova sërish ka dëshmuar fuqinë dhe ndikimin e tij në publik, duke arritur një sukses të jashtëzakonshëm në platformat sociale.
Ky rezultat mbresëlënës dëshmon interesimin e madh të publikut dhe vëmendjen që po merr ky spektakël, duke u kthyer në një nga temat më të diskutuara në rrjetet sociale.
Me këtë shifër rekord, Big Brother Vip Kosova vazhdon të konfirmojë suksesin dhe ndikimin e tij, duke dëshmuar se është një fenomen që po ndiqet me interes të jashtëzakonshëm nga publiku. /Klankosova.tv