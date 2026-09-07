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Shfaqja teatrore “Jetimët” me regji nga Ilir Bokshi, do të shfaqet sonte nga ora 20:00, në Teatrin "Dodona" në Prishtinë, ndërsa më 12 shtator 2026 do të prezantohet në Londër, në King Alfred Phoenix Theatre.
“Jetimët” sjell në skenë historinë e tre njerëzve të formësuar nga vetmia, mungesa dhe nevoja e thellë njerëzore për t’u dashur. Një takim i papritur i përball ata me sekrete, plagë dhe të vërteta që i kanë mbajtur të fshehura.
Shfaqja vjen si një bashkëpunim artistik mes Kosovës dhe Shqipërisë dhe bashkon në skenë artistë nga të dyja vendet. Në role interpretojnë: Adrian Morina, Ylber Bardhi dhe Ledion Zoi.
Pas prezantimit në Prishtinë dhe Londër, “Jetimët” do të vazhdojë rrugëtimin e saj ndërkombëtar, me prezantime të planifikuara në Greqi, Maqedoninë e Veriut dhe Shqipëri, si dhe me pjesëmarrje në festivale dhe aktivitete të ndryshme teatrore në rajon dhe në Evropë./Klankosova.tv