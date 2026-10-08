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Një mosmarrëveshje mes familjarëve ka eskaluar në Pasomë të Vushtrrisë.
"Mollë sherri" dyshohet se u bë një pronë.
Burimet e Klankosova.tv bëjnë të ditur se dyshohet që axha e ka kanosur nipin me vrasje.
Rasti kishte ndodhur para disa javësh, derisa u denoncua tek më 6 tetor.
Organet e sigurisë dhe të drejtësisë kanë nisur hetimet lidhur me rastin.
Nga Prokuroria e Mitrovicës kanë deklaruar për Klankosova.tv se i dyshuari është intervistuar nga ana e policisë dhe më pas është liruar.
Po ashtu janë kryer bastistje edhe në lokacionet e të dyshuarit por nuk është gjetur diçka e dyshimtë.
Rasti është iniciuar për veprat penale “Kanosje” dhe “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armës”, derisa hetimet po vazhdojnë.