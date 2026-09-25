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Një plagosje me armë zjarri ka ndodhur mesditën e së enjtes në fshatin Manati të Lezhës.
Sipas JOQ Albania, ngjarja dyshohet se nisi pas një konflikti mes dy personave, babë e bir, dhe punonjësit të një servisi.
Dyshohet se përplasja ka nisur për pagesën e riparimit të automjetit që ata kishin dërguar në servis.
Konflikti më pas ka përshkallëzuar, duke përfunduar me përdorimin e armës së zjarrit. Si pasojë, një i ri është qëlluar në bark dhe është transportuar me urgjencë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë, ku i është nënshtruar ndërhyrjes kirurgjikale. Aktualisht, i riu ndodhet nën kujdesin e mjekëve, transmeton Klankosova.tv.
Ndërkohë, policia ka identifikuar dy personat e dyshuar për plagosjen dhe i ka shpallur në kërkim.