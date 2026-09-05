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Të premten në Drenas është arrestuar një i mitur që dyshohet t’i ketë therur dy të mitur të tjerë.
Policia ka njoftuar se viktimat janë dërguar për tretman në QKUK, teksa i dyshuari është dërguar në mbajtje.
“Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar i mitur, pasi që i njëjti kishte therë me thikë dy viktimat meshkuj kosovarë të mitur”, thuhet në Raportin e Policisë së Kosovës.
“Viktimat janë dërguar për tretman mjekësor në QKUK, ndërsa i dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje”.