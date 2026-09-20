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Gjenerali gjerman Carsten Breuer do të jetë kryetari i ardhshëm i Komitetit Ushtarak të NATO-s, pasi u zgjodh nga shefat e mbrojtjes të 32 vendeve anëtare të Aleancës gjatë takimit të tyre në Kopenhagë.
Breuer, aktualisht Shef i Mbrojtjes së Gjermanisë, do ta marrë detyrën në korrik të vitit 2027, për një mandat trevjeçar.
Ai do të pasojë në këtë post admiralin italian Giuseppe Cavo Dragone.
Në cilësinë e kryetarit të Komitetit Ushtarak, Breuer do të jetë këshilltari më i lartë ushtarak i Sekretarit të Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte. Ai do të përfaqësojë pikëpamjet e drejtuesve ushtarakë të vendeve anëtare dhe do t'i përcjellë rekomandimet e tyre te udhëheqja politike e Aleancës.
Zgjedhja e gjeneralit gjerman vjen në një periudhë kur NATO po përshtat dhe forcon kapacitetet e saj të mbrojtjes dhe parandalimit, në një mjedis të sigurisë të ndikuar ndjeshëm nga lufta në Ukrainë dhe kërcënimet e perceptuara nga Rusia.
Breuer ka një përvojë të gjatë në misionet ndërkombëtare. Ai ka shërbyer edhe në Kosovë në kuadër të misionit të NATO-s, KFOR.
Me marrjen e detyrës në vitin 2027, Breuer do të luajë një rol qendror në këshillimin ushtarak të udhëheqjes së NATO-s dhe në koordinimin e qëndrimeve të shefave të mbrojtjes të vendeve anëtare.