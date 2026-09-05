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Pushimet verore shpesh i rikthejnë prindërit në rutinën e dëshiruar, por për nxënësit mund të jetë një përshtatje e vështirë. Studiuesit thonë se është e rëndësishme të dallohen shenjat e hershme që një fëmijë po përpiqet të përballojë kthimin në shkollë, edhe nëse këto sinjale nuk janë gjithmonë të dukshme, sipas The Independent.
Matt Buttery, drejtor ekzekutiv i programit të prindërimit Triple P për Mbretërinë e Bashkuar dhe Irlandën, thekson kontrastin e fortë midis lirisë së verës dhe punës së përditshme të shkollës.
"Shumë prindër mezi presin kthimin në rutinën e vitit shkollor, por për fëmijët kalimi nga koha e lirë në dukje e pafundme në diell në një orar të rreptë mund të jetë një tronditje e madhe. Ata mund të ndiejnë gjithçka, nga eksitimi te frika në fillim të shkollës, dhe kjo është krejtësisht normale", tha ai.
Lëndët e reja, provimet e ardhshme ose një ndryshim shkolle mund të shtojnë presionin. Tiffnie Harris, një këshilltare në Shoqatën e Udhëheqësve të Shkollave (ASCL), sugjeron që prindërit të kontaktojnë shkollën nëse vënë re se fëmija i tyre po përpiqet.
Probleme me gjumin
Është plotësisht normale që fëmijët të kenë pak gjumë të shqetësuar kur fillojnë shkollën, pasi duhet të mësohen me një orar më të strukturuar dhe të përballen me shqetësimet e vitit të ri shkollor, thotë Buttery. "Nëse vini re se fëmija juaj ka vështirësi të zgjohet dhe ankohet rregullisht se është i lodhur para dhe pas shkollës, mënyra më e mirë për ta ndihmuar është të prezantoni një rutinë të qëndrueshme", këshillon ajo.
Ajo mendon se është më mirë të filloni me një orar të qartë për pjesët kryesore të ditës, siç janë përgatitja për shkollë, aktivitetet jashtëshkollore, detyrat e shtëpisë, vaktet, koha e pushimit dhe koha e gjumit. Buttery thekson se koha e gjumit është veçanërisht e rëndësishme sepse shumë fëmijë kanë nevojë për kohë për t'u përshtatur me ritmin më të relaksuar të verës.
Mungesa e organizimit
Ndërsa është normale që fëmijët më të vegjël të jenë të çorganizuar, kjo mund të bëhet problem për nxënësit më të rritur që çon në vështirësi në shkollë, thotë Harris. "Ndihmon nëse prindërit punojnë me fëmijët e tyre, duke kontrolluar oraret e tyre, duke paketuar çantat e tyre natën e kaluar dhe duke u siguruar që ata kanë gjithçka që u nevojitet për ditën tjetër", sugjeron ajo.
Shqetësime në lidhje me detyrat e shkollës
Shenjat që tregojnë se një fëmijë po ka vështirësi me materialin mund të përfshijnë shprehjen e frustrimit, humbjen e vetëbesimit, shmangien e lëndëve të caktuara ose deklarimin se mësimet janë të mërzitshme ose shumë të vështira, thotë Buttery.
Vështirësi në lidhje me bashkëmoshatarët
Javët e para të shkollës mund të jenë shumë sfiduese për fëmijët, veçanërisht nëse janë në një mjedis të ri ku nuk njohin askënd, paralajmëron Buttery. "Nëse vini re se fëmija juaj është i tërhequr, nervoz ose i shqetësuar para ose pas shkollës, kjo mund të jetë një shenjë se po e ka të vështirë të lidhet me bashkëmoshatarë të rinj, ndihet i vetmuar ose ka probleme me miqtë e tij", thotë ai.
Buttery thekson se një nga mënyrat më të mira për të bërë miq është të gjesh interesa të përbashkëta, dhe fëmijët shpesh mësojnë aftësi sociale nga prindërit e tyre.
Stresi nga ngacmimi ose çështje të tjera
Fillimi i një viti të ri shkollor mund të sjellë një sërë emocionesh, dhe takimi me fëmijë të rinj mund të çojë në ngacmim ose ndjenja përjashtimi, të cilat mund të shkaktojnë stres dhe ankth tek fëmija juaj. Harris thotë se shenjat e ankthit për të cilat duhet të keni kujdes përfshijnë ankesat për dhimbje stomaku, shmangien e të folurit për shkollën ose luhatje të papritura të humorit.
Buttery shton se kur është i stresuar, një fëmijë mund të jetë më i qetë se zakonisht, i tërhequr ose i irrituar.