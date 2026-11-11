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Të paktën një person ka vdekur dhe dy të tjerë janë plagosur rëndë pasi një ndërtesë trekatëshe është shembur të mërkurën pasdite në Brooklyn të SHBA-së.
Një gjë e tillë është konfirmuar nga një zyrtar i departamentit të zjarrfikësve, ku sipas tij, edhe një person tjetër ka mbetur ende i bllokuar, raporton CNN, transmeton Klankosova.tv.
"Njësitë e FDNY-së po operojnë aktualisht në një ndërtesë të shembur në Flatbush Avenue në Brooklyn," thuhet në një deklaratë të departamentit të zjarrfikësve. /Klankosova.tv