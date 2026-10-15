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Të paktën 34 persona kanë humbur jetën pasi çatia e një shkolle u shemb në qytetin Peshavar të Pakistanit; shumica e viktimave janë nxënës.
Një zëdhënës i spitalit bën të ditur se të paktën 19 persona të tjerë janë plagosur, disa prej tyre në gjendje kritike, ndërsa shumë nga fëmijët kanë pësuar dëmtime në kokë.
Policia deklaron se shkaku i shembjes është "neglizhencë e rëndë" dhe shton se do të "kryejë një hetim të plotë". Pronari i shkollës është arrestuar, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv.
"Nuk duhet të ketë asnjë lloj kompromisi sa i përket sigurisë së fëmijëve në institucionet arsimore," – u shpreh kryeministri Shehbaz Sharif.
Pamjet tregojnë pasojat e shembjes, ku në vendin ku ndodhej çatia tani është krijuar një hapësirë e madhe e hapur.
Një banor vendas tregoi se u përpoq t'i nxirrte fëmijët nga rrënojat "duke përdorur lopata". Korrespondenti ynë në vendngjarje raporton se shkolla ndodhet në një rrugë të ngushtë, gjë që e ka vështirësuar aksesin e ekipeve të shpëtimit në zonë.