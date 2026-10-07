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Entuziazmi për zgjedhjen e presidentes së re të Kosovës doli edhe jashtë sallës së Kuvendit.
Përveç qytetarëve, që iu shpëtuan zgjedhjeve të reja, shefja e re e shtetit u mirëpritë edhe nga diplomatë të huaj.
Pavarësisht figurës së presidentes, Justina Shiroka-Pula, për dikë, mënyra e votimit të saj në moment të fundit është shqetësuese.
Andaj, shoqëria civile kërkon që të punohet për të përmirësuar dëmin politik.
Ata presin që Kosova të merret me seriozisht në rrafshin ndërkombëtar.
Organizatat rekomandojnë që Kosova të përmirësojë relacionet në proceset integruese me BE-në.