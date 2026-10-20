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Shefi i OKB-së për të Drejtat e Njeriut, Volker Turk, ka reaguar lidhur me protestat e fundit në disa shtete të Europës, duke bërë thirrje për uljen e menjëhershme të tensioneve dhe ndalimin e çdo akti dhune.
Turk u ka kërkuar qeverive evropiane që të hapin rrugën e dialogut gjithëpërfshirës me protestuesit, me theks të posaçëm te rinia, në mënyrë që të adresohen shqetësimet e tyre reale socio-ekonomike, transmeton Klankosova.tv.
Protestat masive në disa vende të Europës po ngrenë shqetësime për të drejtat e njeriut dhe u bëj thirrje të gjithë të përfshirëve që të ulin tensionet. Dhuna u shërben vetëm atyre që duan të largojnë vëmendjen nga shqetësimet e vërteta; dialogu është e vetmja rrugë përpara”, ka shkruar ai në rrjetin social X.
Mass protests in several European countries are giving rise to human rights concerns, and I call on all those involved to reduce tensions. Violence only serves those who wish to distract attention from genuine grievances; dialogue is the only way forward.https://t.co/kWkLJJwvK0— Volker Türk (@volker_turk) October 20, 2026
Sipas tij, autoritetet duhet të ndërmarrin hapa konkretë përballë sfidave kryesore të qytetarëve, si rritja e kostos së jetesës, strehimi, arsimi, shërbimet publike dhe pabarazia, duke theksuar se rruga e vetme përpara është dialogu gjithëpërfshirës dhe i sigurt.