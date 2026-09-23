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Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ka vizituar për herë të parë selinë e Përbashkët të Forcave të Gardës Kombëtare të Iowas, në një takim ku ishte i pranishëm edhe ambasadori i ShBA-së në NATO, Matthew G. Whitaker.
Në pamjet që ka shpërndarë Garda Kombëtare e Iowas, Rutte shihet teksa parakalon pranë një hapësire ku janë të vendosura artefakte me motive shqiptare, ndër të cilat është edhe figura e komandantit legjendar të UÇK-së, Adem Jashari.
Po ashtu, aty shihen edhe elemente tjera shqiptare, si një plis, një gur që duket të jetë i Trepçës, sikurse edhe fotografi e gjësende të ndryshme nga Kosova.
Ndërkaq, sipas një njoftimi të Gardës Kombëtare të Iowas në Facebook, diskutimet në këtë vizitë u fokusuan në Programin e Partneritetit Shtetëror të Iowas me Kosovën dhe Forcën e Sigurisë së Kosovës (FSK).
“Diskutimi u përqendrua në marrëdhënien e kahershme të Programit të Partneritetit Shtetëror të Iowas me Kosovën dhe Forcën e Sigurisë së Kosovës, duke përfshirë kapacitetet e FSK-së, ndërveprueshmërinë dhe zhvillimin e vazhdueshëm të këtij partneriteti”, u tha në njoftim.
Tutje u tha se për më shumë se një dekadë, “ushtarë dhe pjesëtarë të Forcave Ajrore të Iowas kanë trajnuar dhe bashkëpunuar me pjesëtarë të Forcës së Sigurisë së Kosovës, duke ndërtuar marrëdhënie të bazuara në besim, përvojë të përbashkët dhe përkushtim ndaj sigurisë rajonale”.
“Pjesëtarë të Gardës Kombëtare të Iowas kanë kontribuar gjithashtu në ushtrime dhe misione të NATO-s, përfshirë KFOR-in në Kosovë”.
“Vizita e sotme ishte një mundësi e jashtëzakonshme për të treguar se si partneriteti i nisur mes Iowas dhe Kosovës vazhdon të zhvillohet, si dhe se si puna që po bëhet në Iowa mund të ketë ndikim shumë përtej kufijve të këtij shteti”, tha ndër të tjera Garda Kombëtare e Iowas në njoftim.
Vizita e Ruttes ishte pjesë e qëndrimit të tij në Iowa dhe u përqendrua në rolin e këtij shteti në forcimin e partneriteteve ndërkombëtare dhe bashkëpunimit në fushën e sigurisë.
Gjatë vizitës, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, dhe ambasadori Whitaker u takuan me drejtues të lartë të Gardës Kombëtare të Iowas, përfshirë gjeneralmajorin Stephen Osborn, drejtuesin e lartë të nënoficerëve të Komandës, komandantin e lartë të rreshterëve Matthew Strasser, drejtorin e Shtabit të Përbashkët, gjeneral brigade Mark Kappelmann, si dhe drejtoren e Programit të Partneritetit Shtetëror, Kerri Lewers.
Garda Kombëtare e Iowas e përmbyll njoftimin me mesazhin: “Partnerë sot. Më të fortë së bashku për të nesërmen”. /Klankosova.tv