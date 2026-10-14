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SHBA-ja ende nuk ka vendosur nëse do të heqë dorë nga sistemi elektromagnetik i lëshimit për aeroplanmbajtëset, deklaroi të mërkurën shefi i marinës franceze, dy muaj pasi Presidenti Donald Trump urdhëroi Marinën amerikane të braktiste teknologjinë që Franca ka zgjedhur për aeroplanmbajtësen e saj të radhës.
Në muajin gusht, Trump urdhëroi Marinën t'i rikthehej përdorimit të katapultave të vjetra me avull, duke e cilësuar sistemin elektromagnetik si të pabesueshëm. Ky veprim ngriti dyshime mbi furnizimin e ardhshëm me këtë teknologji, e cila përdoret për lëshimin e avionëve luftarakë nga anijet.
"Vendimi amerikan ende nuk është marrë," u shpreh admirali Christophe Cluzel, shefi i shtabit të marinës franceze, gjatë një seance dëgjimore parlamentare. "Nuk shoh ndonjë kërcënim për kontratën tonë."
Ambasada e SHBA-së në Francë nuk iu përgjigj menjëherë një kërkese për koment.
Situata nxjerr në pah varësinë e Francës nga teknologjia amerikane për një komponent jetik të aeroplanmbajtëses së saj të gjeneratës së re, "France Libre", e cila pritet të zëvendësojë anijen e vjetëruar "Charles de Gaulle" rreth vitit 2038. Varësia evropiane nga teknologjia amerikane e mbrojtjes është vënë gjithnjë e më shumë nën shqyrtim, ndërsa kontinenti kërkon autonomi më të madhe strategjike, sipas Reuters.