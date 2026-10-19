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Shefi i EULEX-it, Antero Lopes ka pritur në takim komandantin e ri të KFOR-it në Kosovë, Gjeneralmajor Roberto Vergori.
Sipas njoftimit të EULEX-it, Lopes dhe Vergori diskutuan për mënyrat e avancimit të mëtejshëm të bashkëpunimit dhe koordinimit ekzistues në kuadër të mekanizmit me tre-nivele të reaguesve ndaj sigurisë, transmeton Klankosova.tv.
“Duke u mbështetur në partneritetin e fortë ndërmjet EULEX-it dhe KFOR-it, Shefi i EULEX-it, Antero Lopes, priti sot në takim Komandantin e ri të KFOR-it, Gjeneralmajor Roberto Vergori. Ata diskutuan për mënyrat e avancimit të mëtejshëm të bashkëpunimit dhe koordinimit ekzistues në kuadër të mekanizmit me tre-nivele të reaguesve ndaj sigurisë, duke kontribuar kështu në stabilitetin e Kosovës dhe në sigurinë e të gjitha komuniteteve”, u tha në njoftim.