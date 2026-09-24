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Shefi i Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë Dirk Schuebel, ka përkujtuar rreshterin e Policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku, në trevjetorin e sulmit të armatosur në Banjskë.
Schuebel ka bërë homazhe në nderim të Bunjakut, i cili u vra gjatë përleshjes me një grup të armatosur serbësh të Kosovës më 24 shtator 2023.
Në një njoftim të Bashkimit Evropian, Schuebel shprehu ngushëllimet për familjarët e rreshterit të ndjerë.
“Mendimet e mia janë me më të dashurit e tij”, tha Schuebel.
Ai theksoi se Bashkimi Evropian ka kërkuar vazhdimisht që personat përgjegjës për sulmin në Banjskë të përballen me drejtësinë.
“BE-ja ka bërë thirrje vazhdimisht që përgjegjësit për sulmin të japin llogari dhe shpreh keqardhje që Serbia ende nuk ka ndërmarrë hapat e nevojshëm për të arrestuar dhe ndjekur penalisht ata që ndodhen në Serbi”, u shpreh ambasadori i BE-së transmeton Klankosova.tv.
Sulmi i armatosur në Banjskë ndodhi më 24 shtator 2023, ku mbeti i vrarë rreshteri Afrim Bunjaku.