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Ushtria amerikane njoftoi se ka çaktivizuar një anije tregtare mallrash në Gjirin e Omanit, pasi ekuipazhi i saj nuk i kishte përfillur paralajmërimet dhe kishte tentuar të kalonte bllokadën detare kundër Iranit.
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) bëri të ditur në rrjetin social X se një avion luftarak amerikan goditi pjesën e pasme të anijes “M/V Ocean Molica”, e cila lundronte nën flamurin e Panamasë dhe njihet edhe si “Arika Sun”.
Sipas CENTCOM-it, goditja me municion preciz e nxori plotësisht jashtë funksionit sistemin e lëvizjes së anijes, pa shkaktuar lëndime në mesin e ekuipazhit.
Sipas ushtrisë amerikane, anija tregtare kishte tentuar të kalonte nëpër ujërat e rajonit pasi ishte nisur nga një port iranian, shkruan Reuters, transmeton Klankosova.tv
CENTCOM u ka bërë thirrje detarëve në Gjirin e Omanit dhe në hyrjet e Ngushticës së Hormuzit që t’i respektojnë paralajmërimet për bllokadën, t’i përcjellin njoftimet detare dhe të mbajnë kontakt me forcat detare amerikane.
Ndërkohë, numri i anijeve që kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit ka rënë në nivelin më të ulët në më shumë se dy muaj.
Kjo vjen pas shtimit të sulmeve ndaj cisternave të naftës javën e kaluar, në nivelin më të lartë që nga nisja e luftës së SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit në shkurt, duke rritur shqetësimet për ndërprerjen e transportit detar dhe duke mbështetur rritjen e çmimeve të naftës bruto.