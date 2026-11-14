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Negociatorët amerikanë kanë hedhur si ide mundësinë që Ukraina të tërheqë forcat e saj të mbetura nga rajoni lindor i Donbasit, në këmbim të anëtarësimit në NATO. Këtë e ka bërë të ditur presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky.
Deklarata e tij, e bërë të shtunën, vjen pas vizitave të të dërguarve amerikanë në Moskë dhe pjesëmarrjes në një samit të BE-së në Dublin, në kuadër të përpjekjeve diplomatike për t'i dhënë fund luftës mes Rusisë dhe Ukrainës, transmeton klankosova.tv
Kievi ka kërkuar prej kohësh anëtarësimin në aleancën ushtarake të NATO-s, duke e konsideruar atë një garanci për të parandaluar kërcënimet e ardhshme dhe një kusht të rëndësishëm për çdo marrëveshje paqeje. Nga ana tjetër, Moska ka deklaruar se nuk mund të pranojë anëtarësimin e një tjetër vendi të NATO-s në kufijtë e saj.
Zelensky ka përsëritur vazhdimisht se Ukraina nuk është e gatshme të heqë dorë nga territoret e saj sovrane, pavarësisht kërkesave të Moskës për dorëzimin e Donbasit.
“Amerikanët ngritën një pyetje: ‘Po sikur Ukraina të anëtarësohet në NATO? A do të tërhiqej Ukraina nga Donbasi?’ Kjo ishte hera e parë që shtrohej një çështje e tillë”, u shpreh Zelensky para gazetarëve të shtunën.
Ai shtoi se, nëse do të merrte një propozim që përfshin garanci sigurie, mungesë kufizimesh për ushtrinë ukrainase dhe fonde për rindërtimin e vendit, do ta paraqiste atë për miratim përmes një referendumi.
Të dërguarit amerikanë, Jared Kushner dhe Steve Witkoff, udhëtuan të enjten drejt kryeqytetit irlandez, Dublin, ku zhvilluan një takim me Zelenskyn. Kjo vizitë erdhi një ditë pas bisedimeve që ata zhvilluan në Moskë me presidentin rus, Vladimir Putin.
Deklaratat e Putinit dhe zyrtarëve të Kremlinit tregojnë se qëndrimi i Rusisë për luftën mbetet i pandryshuar. Kërkesat e Moskës për territore dhe neutralitetin e Ukrainës vazhdojnë të jenë shumë më të gjera se ato që Kievi është i gatshëm të pranojë.
Rusia ka kërkuar më herët kufizimin e madhësisë së ushtrisë ukrainase, lëshime territoriale dhe garanci që Ukraina të mbetet neutrale, si kushte për arritjen e një marrëveshjeje paqeje.
Ukraina i ka kundërshtuar këto kërkesa, duke argumentuar se kufizime të tilla do t'ia dobësonin aftësinë për t'u mbrojtur nga një pushtim i mundshëm në të ardhmen.
Megjithatë, së fundmi janë shfaqur disa shenja se palët mund të gjejnë pika të përbashkëta. Muajin e kaluar, zonja e parë e SHBA-së, Melania Trump, arriti të ndërmjetësonte një armëpushim të përkohshëm në qytetin Oleshky, të pushtuar nga Rusia, për të mundësuar evakuimin e civilëve dhe dërgimin e ndihmave humanitare.
Zyrtarët amerikanë kishin deklaruar më herët se anëtarësimi i Ukrainës në NATO nuk ishte pjesë e opsioneve të mundshme.
Por Zelensky tha të shtunën se propozimi i fundit amerikan e kishte bërë të besonte se “NATO është rikthyer në tryezën e diskutimeve”.
Megjithatë, ai paralajmëroi se rruga drejt një marrëveshjeje mbetet e vështirë.
“Ju i keni dëgjuar gjithashtu sinjalet e Putinit dhe kjo është një bisedë jashtëzakonisht e vështirë”, theksoi presidenti ukrainas.
Sipas BBC, aktualisht, Rusia kontrollon rreth një të pestën e territorit të Ukrainës, përfshirë pjesën më të madhe të rajoneve të Donetskut dhe Luhanskut, të cilat përbëjnë rajonin e Donbasit.
Dorëzimi i pjesëve të vogla të territorit që Ukraina ende kontrollon në këtë rajon mund të përbënte një lëshim relativisht të kufizuar në aspektin praktik. Por, nga pikëpamja politike dhe simbolike, do të ishte një vendim me pasoja të mëdha për Kievin, pasi do të nënkuptonte pranimin e Donbasit si territor rus.