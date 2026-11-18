Lajmet e fundit
Sekretari i Shtetit, Marco Rubio, ka hedhur poshtë shqetësimet e përhapura në internet se ndërprerjet e shumta të shërbimeve teknologjike gjatë javës së fundit janë të ndërlidhura, duke deklaruar se nuk ka “asnjë dëshmi” për një lidhje mes tyre.
“Ne nuk jemi nën sulm sistematik. Këto ngjarje nuk kanë asnjë lidhje me njëra-tjetrën dhe nuk janë të ndërlidhura”, deklaroi Rubio.
Të gjitha kompanitë dhe institucionet e prekura kanë deklaruar se problemet nuk kanë qenë të natyrës kibernetike dhe nuk janë shkaktuar nga ndonjë aktor i jashtëm, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv.
Ai tha se mënyra më e mirë për të luftuar këto frika është që qeveria amerikane të ndajë me qytetarët të gjitha informacionet që disponon.
Sekretari amerikan i Transportit deklaroi se problemi ishte teknik dhe kishte ardhur si pasojë e përditësimit të një kablloje bakri dhe pajisjeve të vjetruara.
Përdoruesit e Apple u prekën të martën nga ndërprerjet e shërbimeve iCloud dhe Apple Pay. Kompania deklaroi se problemi nuk ishte shkaktuar nga ndonjë sulm kibernetik, por nga një përditësim i brendshëm i sistemeve.