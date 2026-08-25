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Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka kërkuar që Serbia të hapë dosjet e Brigadës së 37-të të Motorizuar të ish-Ushtrisë Jugosllave, e cila dyshohet se ishte e përfshirë në masakrat e kryera në Drenicë dhe pjesë të tjera të Kosovës gjatë luftës së vitit 1999.
Për këtë çështje ka folur Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë për Klankosova.tv.
Në përgjigjen e saj, Ambasada ka theksuar mbështetjen për hetimin e krimeve të luftës dhe vendosjen e drejtësisë për viktimat.
“Ambasada e ShBA-së vazhdon të mbështesë përpjekjet për hetimin e krimeve të luftës dhe sjelljen e drejtësisë për familjet e viktimave të luftës”.
“Çdo familje meriton përgjigje për fatin e të dashurve të tyre”, ka thënë shkurtimisht Ambasada e ShBA-së në Prishtinë për Klankosova.tv.