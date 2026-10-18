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Një pasdite sportive në Wichita të Kansasit është shndërruar në një ngjarje tragjike, pasi një kamion ka hyrë në fushën ku po zhvillohej një ndeshje futbolli për të rinj, duke shkaktuar vdekjen e dy personave dhe plagosjen e disa të tjerëve.
Viktimat janë një fëmijë gjashtëvjeçar dhe një burrë 35-vjeçar, të cilët u shpallën të vdekur në vendin e ngjarjes.
Sipas policisë, nga incidenti janë plagosur edhe 10 persona, të cilët janë dërguar në spital me lëndime të shkallëve të ndryshme, nga të lehta deri në të rënda. Megjithatë, asnjëri prej tyre nuk dyshohet të jetë në rrezik për jetën, bëri të ditur kapiteni i policisë së Wichita-s, Aaron Moses.
Autoritetet kanë konfirmuar se kamioni drejtohej nga një grua 34-vjeçare, e cila është ndaluar dhe po bashkëpunon me hetuesit për zbardhjen e rastit.
Në mesin e të plagosurve ka edhe fëmijë të moshave pesë, tetë dhe nëntë vjeç. Ndërkohë, një person tjetër është dërguar në spital për probleme shëndetësore që nuk lidhen drejtpërdrejt me incidentin, shkruajnë mediat amerikane transmeton Klankosova.tv.
Sipas policisë, gruaja kishte një fëmijë që po merrte pjesë në aktivitete futbolli në kompleksin sportiv Stryker, por jo në fushën ku ndodhi ngjarja. Në kamion ndodheshin edhe dy fëmijë të tjerë si pasagjerë.
Thirrjet e para drejt shërbimeve emergjente u regjistruan rreth orës 15:25, sipas kohës lokale, të shtunën.
Kryetari i policisë së Wichita-s, Joe Sullivan, deklaroi se hetuesit e kanë të qartë se çfarë ka ndodhur, por ende po përpiqen të përcaktojnë arsyen që çoi në këtë incident.
Ndërkaq, kryetarja e qytetit, Lily Wu, e cilësoi ngjarjen si një ditë zemërthyese për komunitetin. Ajo theksoi se familjet kishin mbërritur në kompleksin sportiv për të kaluar një pasdite të zakonshme duke ndjekur ndeshjet e fëmijëve të tyre, pa e ditur se do të përballeshin me një tragjedi të tillë.
Hetimet për përcaktimin e plotë të rrethanave dhe shkakut të incidentit janë duke vazhduar.