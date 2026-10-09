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Administrata e presidentit amerikan, Donald Trump, vendosi të premten sanksione ndaj Gjykatës Penale Ndërkombëtare (GJPN), vetëm disa orë pasi një ish-gjyqtare e saj fitoi Çmimin Nobel për Paqe. Ky veprim rrezikon të shkaktojë përplasje diplomatike mes Uashingtonit dhe aleatëve evropianë.
Gjykata e dënoi këtë vendim, duke e cilësuar si një “sulm ndaj sundimit të ligjit dhe themeleve të vetë rendit juridik ndërkombëtar”, ndërsa u bëri thirrje 125 shteteve anëtare që të ndërmarrin veprime për ta mbrojtur atë, shkruan Reuters, transmeton klankosova.tv.
“Gjykata nuk mund të qëndrojë e vetme. Fati i saj tani varet edhe nga shtetet që e krijuan atë”, thuhet në një deklaratë të GJPN-së. “Kjo nuk ka të bëjë vetëm me mbrojtjen e një institucioni të vetëm, por me ruajtjen e rendit ndërkombëtar të bazuar në sundimin e ligjit. Historia do ta gjykojë këtë moment”.
Administrata Trump ka mbajtur prej kohësh një qëndrim kundërshtues ndaj Gjykatës Penale Ndërkombëtare, e themeluar në vitin 2002 për të ndjekur penalisht krimet e luftës, krimet kundër njerëzimit dhe gjenocidin. Në të kaluarën, Uashingtoni ka vendosur sanksione ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve të saj.
Megjithatë, masat e së premtes shkojnë shumë më larg, pasi mund të ndëshkojnë edhe kompanitë që ofrojnë shërbime për vetë gjykatën.
“Presidenti Trump nuk do ta lejojë kurrë Gjykatën Penale Ndërkombëtare që të ndjekë penalisht qytetarët amerikanë”, deklaroi sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, në një komunikatë të publikuar fillimisht nga Reuters.
“Për këtë arsye, sot Shtetet e Bashkuara po vendosin sanksione ndaj Gjykatës Penale Ndërkombëtare. Ne do të ndalojmë transaksionet me këtë gjykatë që vepron jashtë autoritetit të saj, duke ia ndërprerë burimet dhe duke ia paralizuar aftësinë për të funksionuar”, shtoi ai.
Departamenti amerikan i Thesarit njoftoi se sanksionet do të kenë një periudhë fillestare gjashtëmujore për zbatimin e plotë, si dhe disa përjashtime që do të lejojnë transaksione të caktuara, përfshirë ato që lidhen me telekomunikacionin, programet kompjuterike, pagesat e pensioneve dhe personat e ndaluar.
Rubio tha se sanksionet janë hartuar në mënyrë që Gjykata dhe shtetet anëtare të kenë mundësi t'i trajtojnë shqetësimet e Shteteve të Bashkuara. Ai shtoi se masat do të përshtaten nëse kërkesat e Uashingtonit nuk përmbushen.