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Zyrtarë rusë dhe ukrainas u takuan të martën në Abu Dhabi për bisedimet e tyre të para të paqes që nga shkurti, ndërsa të dërguarit e presidentit amerikan Donald Trump nisën një përpjekje të re për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë.
Sekretari i Shtetit, Marco Rubio, e përshkroi takimin – të ndërmjetësuar nga SHBA-ja – si shumë produktiv, pa dhënë detaje të mëtejshme, transmeton Klankosova.tv
Sipas Reuters, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky i cilësoi bisedimet si "konstruktive dhe mjaft thelbësore", duke shtuar se ato përfshinë çështje humanitare dhe të sigurisë.
"Lirimi i të burgosurve (të luftës) është prioritet. Ata diskutuan në detaje thelbin e garancive të sigurisë për Ukrainën, si dhe bazat për të siguruar që këto garanci të funksionojnë në afatgjatë", shkroi ai në platformën X.
"Nevojiten mekanizma realë për të parandaluar çdo mundësi që lufta të përsëritet. Gjithashtu, u diskutua nevoja për hapa drejt uljes së tensioneve".