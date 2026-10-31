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Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë miratuar shitjen e 500 raketave interceptuese Patriot PAC-3 për Ukrainën, në një marrëveshje që kap vlerën e rreth 2.1 miliardë dollarëve.
Sipas Departamentit amerikan të Shtetit, financimi do të sigurohet përmes kontributeve të Kanadasë, Gjermanisë dhe Norvegjisë, si dhe mbështetjes financiare të Bashkimit Evropian.
Raketat Patriot përdoren për të interceptuar raketat balistike dhe kërcënimet e tjera ajrore.
Vendimi vjen në kohën kur Ukraina po përballet me sulme të vazhdueshme ruse dhe ka kërkuar përshpejtimin e furnizimit me sisteme mbrojtëse.