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Shtetet e Bashkuara të Amerikës dërguan një dron mbikëqyrës për të ndihmuar në kapjen e një prej dhjetë baronëve më të kërkuar të drogës, gjatë fundjavës në rajonin e Sinaloas, në Meksikë.
Kapja e fundit e Flores Meza-s, i njohur si “El Chapo Isidro”, ka dëshmuar bashkëpunimin mes dy shteteve në zbatimin e ligjit.
Presidenti amerikan, Donald Trump, i ka kërkuar presidentes së Meksikës, Claudia Sheinbaum, të ndërmarrë masa kundër karteleve të drogës, duke pretenduar se Meksika po humb kontrollin mbi sovranitetin e saj.
Ndërkaq, presidentja Sheinbaum është shprehur se forcave amerikane nuk u është lejuar të operojnë në territorin meksikan dhe se dy shtetet kanë shkëmbyer vetëm informacione inteligjence.
Kapja e Meza-s gjatë fundjavës, i cili ishte një nga të arratisurit më të kërkuar nga FBI-ja, shkaktoi trazira në veriun e Meksikës.
Si pasojë e përleshjeve u vranë 20 persona, përfshirë katër ushtarë meksikanë dhe 16 persona të dyshuar si pjesëtarë të grupeve kriminale./Klankosova.tv