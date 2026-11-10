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Shtetet e Bashkuara refuzuan një takim të OKB-së të martën ku duhej të shqyrtohej historia e tyre e të drejtave të njeriut nën Presidentin Donald Trump, duke tërhequr kritika nga grupet e të drejtave të njeriut të cilat thonë se shkeljet janë rritur në nivele të papara në dekada.
Uashingtoni u tërhoq nga Këshilli i OKB-së për të Drejtat e Njeriut me seli në Gjenevë vitin e kaluar, duke përmendur një paragjykim anti-Izrael, dhe ky është viti i dytë radhazi që vendi nuk merr pjesë në procesin e vetëvlerësimit, në të cilin përfshihen edhe shtetet autoritare, transmeton klankosova.tv
ShBA-ja e la karrigen e vet bosh në skenën e takimit të OKB-së dhe Këshilli vendosi ta shtyjë ngjarjen deri në janar.
Sipas Reuters, një zëdhënës i Departamentit të Shtetit të ShBA-së tha se pjesëmarrja do të nënkuptonte miratimin e punës së këshillit.
"Ky organ i pandreqshëm tallet me të drejtat e njeriut përmes dështimeve të vazhdueshme për të mbështetur 'vlerat' e veta, ndërsa shtyn retorikën anti-amerikane", tha zëdhënësi, pa iu përgjigjur pretendimeve në lidhje me historikun e ShBA-së.
Vetë Këshilli me 47 anëtarë nuk e ka kritikuar drejtpërdrejt historikun e të drejtave të Uashingtonit, por ekspertët e tij të emëruar po, si për shembull për deportimet e migrantëve. Uashingtoni tha se deportimet u kryen në përputhje me ligjin amerikan të imigracionit. /Klankosova.tv