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Dhoma e Përfaqësuesve në ShBA ka bllokuar përpjekjen për nisjen e procedurës së shkarkimit të sekretarit të Mbrojtjes, Pete Hegseth. Nisma nuk arriti të sigurojë mbështetjen e nevojshme për të vazhduar në Kongres.
Ndërkohë, Irani ka mohuar raportimet për negociata me administratën amerikane, duke këmbëngulur në kushtet e tij për përfundimin e konfliktit.
Një tjetër pikë shqetësuese mbetet Ngushtica e Hormuzit, ku tensionet dhe rreziku për transportin detar po shtojnë pasigurinë në tregjet ndërkombëtare të energjisë./Klankosova.tv