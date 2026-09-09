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Tensionet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit janë përshkallëzuar ndjeshëm, pasi forcat amerikane goditën pesë tankerë iranianë, ndërsa Teherani u kundërpërgjigj me sulme ndaj anijeve amerikane dhe lëshoi raketa drejt një baze të ShBA-së në Jordani.
Sipas Komandës Qendrore të ShBA-së (CENTCOM), forcat amerikane goditën të martën pesë tankerë iranianë, duke fundosur njërin prej tyre.
Katër prej tankerëve ndodheshin në Gjirin e Omanit dhe dyshohet se kishin lidhje me Gardën Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC), ndërsa një tjetër u godit pranë ishullit Kharg, një prej terminaleve kryesore të naftës në brigjet iraniane, shkruan BBC, transmeton Klankosova.tv.
Sulmet amerikane erdhën pasi Irani kishte shënjestruar dy herë një anije luftarake amerikane.
CENTCOM tha se sulmet me raketa balistike ndaj anijes amerikane u shmangën me sukses dhe se nuk pati të lënduar mes trupave amerikane.
Përshkallëzimi i konfliktit ka shkaktuar reagime të menjëhershme në tregjet e naftës.
Në tregtimin aziatik, çmimi i naftës Brent u rrit me 1.5%, duke arritur në 99.35 dollarë për fuçi, ndërsa nafta amerikane u rrit me 1.3%, në 94.23 dollarë për fuçi.
Përplasjet e fundit mes Uashingtonit dhe Teheranit vijnë më shumë se gjashtë muaj pas nisjes së sulmeve amerikane dhe izraelite ndaj Iranit më 28 shkurt.