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Forcat amerikane kanë kryer të dielën sulme ndaj dy lëshuesve iranianë në ishullin Larak, pranë ngushticës strategjike të Hormuzit, pasi ushtria amerikane kishte vërejtur përgatitje për lëshimin e raketave me mina në një prej rrugëve më të rëndësishme detare në botë.
Sipas një zyrtari amerikan, të cituar nga CNN, bëhet fjalë për sulmet e para amerikane ndaj objektivave në Iran pas më shumë se një muaji, transmeton Klankosova.tv.
Banorët e zonës raportuan se dëgjuan një shpërthim pranë ishullit Larak të dielën. Lajmi u raportua edhe nga agjencia gjysmëzyrtare iraniane Fars.
Ishulli Larak ndodhet pranë Ngushticës së Hormuzit, një korridor jetik për transportin ndërkombëtar të naftës dhe mallrave, i cili prej kohësh është në qendër të tensioneve mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara.